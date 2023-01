Usa | il repubblicano McCarthy eletto speaker della Camera dopo 15 votazioni

Il Fatto Quotidiano

- Il via libera al termine di una maratona record al Congresso, tra estenuanti negoziati con i 'ribelli' dell'ala destra dei repubblicani e un finale ad alta ...Kevin McCarthy è il nuovo speaker della Camera. L'elezione è arrivata alla 15ma votazione, dopo che in quella precedente ilaveva ottenuto solo 216 voti, due in meno della soglia necessaria. A determinare l'ulteriore fumata nera ... Usa, il repubblicano Kevin McCarthy bocciato anche al nono voto per speaker della Camera Il ramo del parlamento ha aggiornato la seduta per l’elezione dello speaker alle 22 di questa sera (le 4 di mattina in Italia). Intanto, sono saliti a 15 i dissidenti del Gop che hanno deciso di votar ...WASHINGTON - Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera Usa dopo 15 votazioni con un finale degno dello psicodramma che si è consumato in questi cinque giorni nel tempio della democrazia ameri ...