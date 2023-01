Usa | il repubblicano McCarthy è il nuovo speaker della Camera dopo 15 voti | una quasi-rissa e l’intervento di Trump – Il video

(Di sabato 7 gennaio 2023) IlKevinè il. Ma per eleggerlo ci sono volute 15 diverse votazioni edi Donaldil fallimento13esima votazione, alla 14esimaha ottenuto 216, due in meno rispetto a quelli necessari. Durante il voto ilè andato dal collega Matt Gaentz. Tra i due c’è stato un forte scambio di vedute. Poi è arrivata la richiesta di aggiornare la seduta a lunedì. Ma nel frattempo Gaentz , così come l’altro dissidente Andy Biggs, si sono trovati sotto pressione. E, scrive la Cnn, decisivo pare essere statodi. Che ha fatto ...

Figlio di una casalinga e di un vice capo dei vigili del fuoco, è il primo della sua famiglia e ha sangue italiano nelle vene per via di un nonno materno emigrato negli Stati Uniti.