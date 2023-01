Usa | Camera | nuovo flop per McCarthy al 14esimo voto

Open

'Finally!, Finalmente!' , ha esclamato il californiano quando la commessa dellaha letto il risultato del voto. Figlio di una casalinga e di un vice capo dei vigili del fuoco, è il primo ...Ennesimo flop per Kevin McCarthy nell'elezione a speaker della. Alla 14esima votazione il repubblicano ha ottenuto solo 216 voti, due in meno della soglia necessaria. . Tregua di alcune ore alla Camera Usa, McCarthy è sicuro sul prossimo voto: «Stavolta sarò eletto» L'equazione è molto semplice: gran parte dei milioni stanziati vengono spesi in America, per armi americane che pagano stipendi a lavoratori americani ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...