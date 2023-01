Usa | bimbo di 6 anni va a scuola e spara alla maestra Lei è grave | lui in custodia della polizia

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ore 14, Richneck Elementary School di Newport News, cittadina di 185mila animeVirginia, a una settantina di chilometri da Richmond. Un bambino di seiche frequenta la prima elementare ha estratto una pistola in classe, l’ha puntata contro lae hato un colpo, ferendola in modo. Scatenando il panico in tutti gli Stati Uniti, che pure sui temiviolenze e degli abusi sull’uso delle armi neglihanno pianto centinaia di morti. La, sui 30, è in pericolo di vita, anche se nelle ore successive al ricovero le sue condizioni sono leggermente migliorate. Drammatico il racconto di alcuni genitori, le uniche testimonianze che finora sono filtratestampa. La signora Brown, ...

Agenzia ANSA

