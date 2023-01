Usa | bimbo di 6 anni spara a una maestra ferendola gravemente

(Di sabato 7 gennaio 2023) Nuovatoria in una scuola elementare americana. Questa a volta ad aprire il fuoco è stato addirittura un bambino di 6ferendouna mestra di 30dopo una lite in classe. La ...

Agenzia ANSA

Nuova sparatoria in una scuola elementare americana. Questa a volta ad aprire il fuoco è stato addirittura un bambino di 6 anni ferendo gravemente una mestra di 30 anni dopo una lite in classe. La ...Un bambino di sei anni ha aperto il fuoco in una scuola elementare della Virginia, ferendo gravemente un insegnante. Lo riportano i media americani citando la polizia. Nessun altro studente è rimasto ... Usa: bimbo di 6 anni spara e ferisce gravemente insegnante - Ultima Ora La polizia ha precisato che la sparatoria nella scuola elementare della città costiera di Newport News in Virginia «non è stata un incidente» – Il bambino è in stato di fermo ...Usa e armi facili, una nuova tragedia sfiorata. Un bambino di sei anni, alunno di prima elementare, ha sparato a una maestra di circa 30 anni in… Leggi ...