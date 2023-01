Urla dal Confessionale | “Sto male | voglio andare via!”

Leggi su biccy

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il The Greatest Showoman di Dana Saber continua al Grande Fratello Vip con delledal. Dopo aver litigato con mezza Casa, spintonato Oriana e confessato il proprio interesse per George, Putin e Andrea – probabilmente non in questo ordine – ieri sera si è trasferita a vivere a bordo piscina. Letteralmente. Ha preso il suo cuscino, ha fatto la valigia e si è ricreata un posto letto nella zona relax fuori in giardino. Ovviamente i concorrenti le hanno chiesto di rientrare a vivere con lei e lo stesso Daniele Dal Moro è andato a prelevarla chiedendole di dormire nel suo letto. Nella notte, però, Dana ci ha regalato un colpo di scena: si è spogliata restando a dormire solo con il pezzo di sotto del pigiama. Quando Daniele lo ha raccontato a Wilma lei è andata da Dana e le ha fatto una scenata di gelosia. La modella marocchina ha negato ...