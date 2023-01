Uomini e Donne | Camilla Mangiapelo risponde ai rumors sui tradimenti di Riccardo Gismondi

Isa e Chia

Stanca delle mezze verità, la corteggiatrice diha deciso di intervenire e rivelare la sua storia., Camilla Mangiapelo rivela la verità dietro i tradimenti di Riccardo ...Non sogna più lo show televisivo, non è dotata e non vuole fareo Temptation Island perché è troppo gelosa. Domani vedremo se Stefano perdonerà sua moglie. Non ci resta che attendere ... Uomini e Donne, Riccardo Gismondi si è fidanzato (foto) Daniele Dal Moro si è lasciato andare a n lungo sfogo sul suo passato sentimentale e ha ammesso a Wilma Goich di amare ancora la sua ...Negli ultimi giorni si sono diffusi diversi rumors sui tradimenti che avrebbero portato una coppia di Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi a lasciarsi. A rispondere, ora, è ...