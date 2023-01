Uomini e Donne anticipazioni | Armando Incarnato non si presenta alla registrazione

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 7 gennaio 2023) Come sappiamo dalleriguardanti le registrazioni del trono classico e del trono over di, nella penultima di questeè stato redarguito pesantemente da Maria De Filippi. La conduttrice gli ha fatto una vera e propria sfuriata, accusandolo di sentirsi protagonista e di fare delle sponsorizzazioni approfittando della fama datagli dal programma. In tanti si chiedevano se dopo questo episodiosarebbe tornato in trasmissione: oggi possiamo dirvi di no! Di seguito vediamo cosa è successo.sotto accusa Nella penultimadi, quella ...