Universiadi a Napoli | la piscina del Pala Dennerlein nel mirino di Luca Abete VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutonel 2019 ospitò le, evento sportivo ospitato da 28 località della Campania per il quale furono stanziati 256 milioni di euro. Di questi – racconta– due furono utilizzati per rimodernare la grandedel, che oggi è in rovina, abbandonata e vandalizzata. Il bello è che prima dellelaera perfettamente funzionante. Chi pagherà questo scempio? Gli interrogativi nel servizio realizzato nel capoluogo campano dall’inviato di Striscia la Notizia. Qui ilL'articolo proviene da Anteprima24.it.