United Cup tennis | Italia in finale | battuta la Grecia per 3 - 1 - Sport - Tennis - quotidiano net

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il punto decisivo è arrivato da Lucia Bronzetti, in precedenza Matteo Berrettini era stato sconfitto dal numero 4 al mondo ...

Le parole di Lucia Bronzetti, numero 54 Wta, che ha battuto senza problemi Valentini Grammatikopoulou (199) 6 - 2 6 - 3 regalando all'Italia la finale della United Cup. LIVE Bronzetti-Grammatikopoulou 6-2 6-3, Italia-Grecia 3-1 United Cup in DIRETTA: azzurri in finale con gli USA! Orari e programma Lucia Bronzetti vince il proprio singolo e permette all'Italia di approdare alla finale della United Cup dove sfiderà gli Stati Uniti. UNITED CUP - L'Italia capitanata da Vincenzo Santopadre si giocherà le sue carte nella finale della prima edizione del torneo a squadre che inaugura la stagione.