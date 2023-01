United cup | Italia - Grecia 4 - 1 | Bronzetti porta l' Italia in finale

La Gazzetta dello Sport

Grecia al tappeto per 4 - 1 e Italtennis in finale alla '', nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni ...E' finale per l'Italia dopo il successo per 4 - 1 sulla Grecia nella sfida di semifinale alla "", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni ... Berrettini k.o. con Tsitsipas, poi Bronzetti vince e porta l'Italia in finale! SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Italia in finale alla “United Cup”, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Il punto della vittoria, quello del 3-1 nella semifinale contro ...Domani, domenica 8 gennaio, Lorenzo Musetti scenderà nuovamente in campo e in palio ci sarà il titolo della United Cup 2023, competizione per nazioni a squadre miste di scena in Australia. Nella Ken R ...