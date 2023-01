United Cup | gli Stati Uniti dominano anche la Polonia | 5-0 e finale conquistata

(Di sabato 7 gennaio 2023) Glisono la prima finalista dellaCup 2023. In vantaggio 2-0 dopo la prima giornata grazie ai successi di Pegula e Tiafoe su Swiatek e Zuk, la squadra a stelle e strisce è tornata in campo e ha chiuso subito i conti nella notte italiana grazie a Taylor Fritz. In una sfida tra top-ten si è imposto con il punteggio di 7-6(5) 7-6(5) su Hubert Hurkacz in 1h e 47? di gioco, annullandodue set point nel corso del primo set. Poco più tardi Madison Keys ha regalato al suo team il punto del 4-0 sconfiggendo con un netto 6-4 6-2 Magda Linette. Nel doppio misto Pegula e Fritz hanno portato il punteggio sul 5-0 in seguito al 6-7(5) 6-4 10-8 su Rosolska e Kubot. PROGRAMMA ITALIA-GRECIA RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV DOVE VEDERLA IN TV CALENDARIO ITALIA Una ...

Il Manchesterringrazia il Var e Rashford per aver passato il turno in FA: Everton eliminato dai Red Devils Vince 3 - 1 il Manchestered elimina l'Everton, approdando così ai sedicesimi di finale di FA. Primo tempo che si chiude sull'1 - 1 per i gol di Antony ...Marcus Rashford indica la via, los'aggrappa a lui e porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Dopo i tre successi post - Mondiale in Premier, i Red Devils trionfano anche in FA, superando l'Everton nella prima gara ... Tennis: semifinale United Cup, Italia avanti 2-0 sulla Grecia L'Italia è a un passo dalla finale della United Cup 2023. La semifinale con la Grecia è iniziata come meglio non si poteva grazie ai successi di Martina Trevisan e di Lorenzo Musetti. Ma ora va chiusa ...Taylor Fritz impiega due tie-break a sconfiggere Hubert Hurkacz e porta gli USA in finale. A risultato acquisito Keys batte Linette ...