United Cup 2023 | Lucia Bronzetti | “È un momento speciale | sono orgogliosa di me stessa”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Missione compiuta pernel quarto incontro della semifinale diCuptra Italia e Grecia. Nella splendida cornice della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia), la romagnola ha completato l’opera e portato il punto decisivo nella sfida contro la compagine ellenica, tornata a sperare quest’oggi dopo il successo di Stefanos Tsitsipas contro Matteo Berrettini.doveva vincere, visto il netto differenziale in termini di classifica con la sua avversaria, Valentini Grammatikopoulou (n.199 del mondo), che in teoria non avrebbe dovuto giocare perché era previsto dovesse essere Despina Papamichail la rivale dell’azzurra. Un cambio di “spartito” giustificato probabilmente dal fatto che la greca nei precedenti fosse riuscita a prevalere in due circostanze nei confronti ...

OA Sport

L'Italia è in finale dellagrazie al successo contro la Grecia firmato, nell'atto decisivo, da una super Lucia Bronzetti che, in due set, si sbarazza di Despina Papamichail. Un successo che porta gli azzurri alla ...L' Italia spreca il primo match ball nella semifinale dicontro la Grecia in corso a Sydney. Dopo i successi di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti nella prima giornata, nel singolare che ha aperto la seconda e decisiva giornata Matteo Berrettini ... LIVE Bronzetti-Grammatikopoulou 6-2 6-3, Italia-Grecia 3-1 United Cup in DIRETTA: azzurri in finale con gli USA! Orari e programma L'Italia affronta gli Stati Uniti nella finale della United Cup 2023, in programma dal 29 dicembre all'8 gennaio.L’Italia è in finale nella prima edizione della United Cup. L’ha raggiunta grazie al contributo decisivo di Lucia Bronzetti che ha sconfitto Valentini Grammatikopoulou con il punteggio di 6-2 6-3 ...