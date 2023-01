United Cup 2023 | l’Italia si gioca un jolly nell’eventuale doppio misto con gli USA Ma bisogna arrivarci…

(Di sabato 7 gennaio 2023) Domani, a partire dalle 03.00 italiane, ultimo atto dellaCupdi tennis, competizione per nazioni a squadre miste di scena in Australia., dopo aver sconfitto 4-1 la Grecia, sfiderà gli Stati Uniti. Un confronto molto complicato dal momento che la compagine statunitense, vittoriosa 5-0 contro la Polonia in semifinale, ha dimostrato nel corso dell’intero torneo di essere la migliore. Gli States possono contare, infatti, su una batteria di singolaristi eccezionale: Taylor Fritz (n.9 del mondo), Frances Tiafoe (n.19 ATP), Jessica Pegula (n.3 WTA) e Madison Keys (n.11 WTA). Sulla base di questi valori, al femminile pensare di portare via un punto è una specie di miracolo, dal momento che Pegula e Keys sono obiettivamente di un altro livello rispetto a Martina Trevisan e a Lucia Bronzetti. Certo, la toscana ha fatto ...

OA Sport

Grammatikopoulou 6 - 2 6 - 3 L'Italia è in finale nella prima edizione della. L 'ha raggiunta grazie al contributo decisivo di Lucia Bronzetti che ha sconfitto Valentini Grammatikopoulou ...Le parole di Lucia Bronzetti, numero 54 Wta, che ha battuto senza problemi Valentini Grammatikopoulou (199) 6 - 2 6 - 3 regalando all'Italia la ... LIVE Bronzetti-Grammatikopoulou 6-2 4-3, Italia-Grecia 2-1 United Cup in DIRETTA: l'azzurra mantiene il break di margine nel secondo set Domani, a partire dalle 03.00 italiane, ultimo atto della United Cup 2023 di tennis, competizione per nazioni a squadre miste di scena in Australia. L’Italia, dopo aver sconfitto 4-1 la Grecia, sfider ...L'Italia supera 3-1 la Grecia e accede in finale nella 'United Cup', nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione ...