United Cup 2023 | ITALIA IN FINALE! Lucia Bronzetti regala il punto decisivo | Grecia battuta 3-1!

(Di sabato 7 gennaio 2023)porta l’in finale dell’edizionediCup. L’azzurra firma ildel 3-1 azzurro contro la, battendo con il punteggio di 6-2 6-3 Valentini Grammatikopoulou, schierata all’ultimo istante in sostituzione dell’originariamente designata Despina Papamichail. Ildel doppio misto diventa dunque soltanto una maniera per fissare definitivamente il risultato: sarà contro gli Stati Uniti che la squadrana andrà a giocare nella seconda e ultima domenica di questo nuovo evento a squadre. Non fa paura il cambio poco prima dell’inizio a, pur se conosce l’avversaria per averci perso due volte su due. C’è subito il break a 15, e più in generale una qualità di gioco più ...

OA Sport

L' Italia spreca il primo match ball nella semifinale dicontro la Grecia in corso a Sydney. Dopo i successi di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti nella prima giornata, nel singolare che ha aperto la seconda e decisiva giornata Matteo Berrettini ...L'Italia vola in finale dellain Australia. A regalare la qualificazione agli azzurri e la vittoria contro la Grecia è stata una perfetta Lucia Bronzetti, numero 54 WTA, che ha battuto senza problemi Valentini ... LIVE Bronzetti-Grammatikopoulou 6-2 4-3, Italia-Grecia 2-1 United Cup in DIRETTA: l'azzurra mantiene il break di margine nel secondo set Vittoria decisiva di Lucia Bronzetti su Valentini Grammatikopoulou, che è subentrata all’ultimo momento per la sfida. Il punteggio di 6-2 6-3 regala all’Italia la prima finale della United Cup, dove l ...Primo match point per volare in finale della United Cup annullato, per l’Italia. Matteo Berrettini ha ceduto in tre set a Stefanos Tsitispas nel terzo singolare della semifinale tra gli azzurri e la G ...