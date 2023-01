United Cup 2023 | Italia-Grecia 2-1 | Tsitsipas rimonta Berrettini e tiene in vita i suoi

Leggi su sportface

(Di sabato 7 gennaio 2023) Matteoe Stefanosdannoad un’altra grande battaglia in questa semifinale trainCup, ma questa volta ad avere la meglio sono gli ellenici. L’attuale numero 4 del ranking mondiale si impone con il punteggio di 4-6 7-6(2) 6-4 in 2h e 37? di gioco, mantenendo così inil suo team, che ora è sotto 2-1. Una partita equilibrata, che come prevedibile si è decisa su pochi punti, con il greco che ha comunque avuto il merito di alzare il suo livello nel corso della contesa. Ora toccherà a Lucia Bronzetti provare a mandare l’in finale, ma non sarà facile contro una Papamichail che avrà dalla sua un pubblico greco come sempre molto caloroso. PROGRAMMA ...