United Cup 2023 | Bronzetti non tradisce e regola in due set Grammatikopoulou | Grecia sconfitta | l’Italia è in finale contro gli Stati Uniti

(Di sabato 7 gennaio 2023) Lucianone trascinaindiCup. Dopo lalottata di Matteo Berrettini per mano di Stefanos Tsitsipas la pressione era tutta sulle spalle della numero due azzurra, chiamata a scendere in campo da favorita nonla Papamichail, come previsto alla vigilia, ma bensìValentini, n°199 del ranking. Una scelta attuata dal capitano dellaprobabilmente per un motivo ben preciso: l’ellenica aveva vinto entrambi i precedenti incontri giocatila nostra atleta, l’ultimo dei quali pochi mesi fa sul veloce outdoor di Vancouver. Invece la classe ’98 azzurra appare determinata sin dalle primissime fasi del match, ...

L'Italia è in finale dellagrazie al successo contro la Grecia firmato, nell'atto decisivo, da una super Lucia Bronzetti che, in due set, si sbarazza di Despina Papamichail. Un successo che porta gli azzurri alla ...L' Italia spreca il primo match ball nella semifinale dicontro la Grecia in corso a Sydney. Dopo i successi di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti nella prima giornata, nel singolare che ha aperto la seconda e decisiva giornata Matteo Berrettini ... LIVE Bronzetti-Grammatikopoulou 6-2 6-3, Italia-Grecia 3-1 United Cup in DIRETTA: azzurri in finale con gli USA! Orari e programma L’Italia è in finale nella prima edizione della United Cup. L’ha raggiunta grazie al contributo decisivo di Lucia Bronzetti che ha sconfitto Valentini Grammatikopoulou con il punteggio di 6-2 6-3 ...UNITED CUP - Lucia Bronzetti supera Valentini Grammatikopoulou 6-2 6-3 e regala all'Italia il punto del 3-1 che vale la finale di United Cup. Gli ...