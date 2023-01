Una tutina bollente e una vita mondana da sogno | Ivana Knoll da capogiro

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 7 gennaio 2023)ha fatto molto parlare di sè durante i Mondiali di calcio del Qatar 2022. La sexy tifosa croata ha sfoggiato ogni giorno outfit bollenti allo stadio nonostante le rigide regole degli impianti, sfidando in qualche modo le autorità. Una volta terminati i Mondiali,ha continuato a stupire, con foto e video hot sui social, dove ha riscosso un enorme successo grazie alla rassegna iridata. Sempre sexy esa come far girare la testa ai suoi fan e in questi giorni ha trascorso le sue serate con diverse celebrità. Leggi anchepiù sexy che mai per la notte di San Silvestro VIDEO La foto con Drake Una delle ultime ...