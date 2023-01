“Una serpe” | Stefano tradito dalla moglie a C’è posta per te | pace grazie a Maria De Filippi?

(Di sabato 7 gennaio 2023) Nella prima puntata della nuova stagione di C’èper te, ci sarà spazio per un tradimento. La nuova storia portata in studio daDevedrà protagonista, marito a quanto pare(e ferito)che ha scritto al programma.: la storia a C’èper te... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ilmessaggero.it

Fra le storie che saranno raccontate ancheche parla di corna. A tradire è stata lei che è ... dalle anticipazioni non sembrerebbe aver preso benissimo la chiamata, dato che le ha dato della...Dai video, però, l'uomo pare non volerne sapere, tanto da dichiarare: "Lei è" . Aggiungendo: "Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi io sotto casa di questa ... C'è posta per te, Maria stasera in tv riparte da un tradimento. Stefano: «L'ho scoperta io, lei è una serpe». Stasera a su Canale 5 torna C'è posta per te di Maria De Filippi: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 7 gennaio ...I telespettaori fedelissimi di Maria De Filippi trepidano nell'attesa che arrivi stasera per tornare a passare il sabato sera a guardare C'é posta per te. Il programma ...