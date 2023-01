Una sedicenne è grave per una caduta sugli sci a Klausberg

(Di sabato 7 gennaio 2023) AGI - Una sciatrice di 16 anni è rimastamente ferita dopo unasulle piste sci nel comprensorio sciistico dia Cadipietra (Valle Aurina) in Alto Adige. La giovane nellaè uscita fuori dal tracciato. Soccorsa in pista, è stata trasportata con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites all'ospedale di Bolzano. Nella giornata , caratterizzata da uno splendido sole, sulle piste da sci del Trentino Alto Adige si registra una nuova serie di infortuni. Nel comprensorio sciistico Pampeago-Obereggen, un bambino di dieci anni è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Cavalese. Richieste di soccorso anche a Folgaria, sulle piste del Pordoi, Cermis, Pampego e a passo Lavazè. Nelle ultime due settimane gli afflussi negli ospedali del Trentino Alto Adige, in particolari quelli vicini ...

