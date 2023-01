Un posto al sole | anticipazioni | Alice mente | Elena la smaschera?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tutti contro tutti ad Unal, come segnalano lerelative ai prossimi episodi. Sotto i riflettori ci sarà la drammatica accusa dinei confronti di Nunzio, che provocherà reazioni contrastanti e metterà in crisi amicizie storiche. La ragazza, invaghitasi dello chef, ha fatto di tutto per conquistarlo e per mettere a repentaglio la sua relazione con Chiara. Tuttavia, Nunzio, pur andando a letto con, le ha sempre ripetuto di non avere alcuna intenzione di lasciare la Petrone per intraprendere una storia con lei. La Pergolesi, quando sembrava aver ormai accettato il rifiuto da parte del figlio di Franco, si è rifatta avanti, approfittando del fatto che Nunzio si fosse ubriacato al Vulcano, in preda alla nostalgia dopo la partenza di Chiara per il centro di ...