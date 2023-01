Un minuto di silenzio sui campi di serie A per ricordare Gianluca Vialli Mancini | un fratello | speravo nel miracolo

(Di sabato 7 gennaio 2023) "E' una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo unin un". Così il commissario tecnico della nazionale Roberto ...

All'Allianz Stadium si è consumato l'ultimo saluto al capitano della più recente Champions League targata Juve, Gianluca Vialli: squadre con il lutto al braccio edi, in un'arena a riflettori spenti e per una volta col tutto esaurito, che ascolta muta e raccolta l'omaggio letto non senza fatica da Gianluca Pessotto. Scrosciante l'applauso finale,...Il ct azzurro rompe uncarico di dolore per la scomparsa di quello che sa sempre veniva definito il suo 'gemello', in una intervista realizzata e diffusa dalla Figc. "Ci siamo visti, abbiamo ... Mourinho ferma la Roma: il minuto di silenzio per Vialli è da brividi Lunedì, nel giorno in cui a Londra verranno celebrati i funerali di Gianluca Vialli con una cerimonia privata voluta dalla famiglia, nella sua Cremona sarà lutto cittadino. Lo ...Preservare la privacy, nello stile che Gianluca Vialli ha mostrato fino alla fine. A Londra ci sarà l'ultimo saluto del giocatore morto nella capitale inglese, scelta ormai da tanto ...