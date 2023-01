Un leone fino all' ultimo | Mancini ricorda l' amico fraterno Vialli

Sportitalia

Unall'ultimo. Abbiamo parlato un po' di tutto, mi ha chiesto perfino com'era andato lo stage di dicembre con i giovani. Anzi, mi ha riempito di domande: voleva sapere tutto, ci teneva a ... Addio Vialli, il ricordo di Mancini: "Un leone fino all'ultimo" Si sono salutati l'ultima volta il 29 dicembre, nella clinica Royal Marsden di Londra, dove Gianluca Vialli ha affrontato gli ultimi giorni di malattia prima di spegnersi all'alba di venerdì. Un abbra ...Per il ct azzurro Vialli era molto più del suo gemello del gol in campo e di un amico fuori. "Ci siamo incontrati a 16 anni e non ci siamo mai ..."