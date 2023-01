“Un gesto di umanità e coraggio” | giuristi e intellettuali per la revoca del 41 bis a Cospito

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Undi”, come ladel 41 bis, a Alfredoche “è a un passo dalla morte nel carcere di Bancali a Sassari all’esito di uno sciopero della fame che dura, ormai, da 80 giorni”. E’ quanto chiede al ministro della Giustizia e al governo , l’appello sottoscritto da una ventina tra, tra i quali l’ex presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, l’attore musicista e scrittore Moni Ovadia e padre Alex Zanotelli , missionario comboniano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

