Un bambino di 4 anni è rimasto ferito in un incidente nel Foggiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) AGI - Cinque persone, tra cui undi 4, sono rimaste ferite in unstradale avvenuto intorno alle 12 di sabato sulla statale 16 nei pressi di Marina di Lesina, nel. Per cause ancora da accertare c'è stato uno scontro frontale tra una Ford Kuga e una Alfa 159. Uno dei mezzi è ribaltato. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118. È stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti, una donna, all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San GiovRotondo.

Corriere della Sera

