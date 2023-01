Corriere dello Sport

Per impreziosire il campionato, i dirigenti del paese arabo hanno innalzato la qualità del proprio campionato chiamando a dirigere il migliordel mondo. Daniele Orsato negli ultimi giorni è ...Se l', ad esempio, avesse deciso di ammonire, come regolamento avrebbe richiesto, due ... è stato poco edificante per l'immagine del calcionel mondo, in occasione di un match per il ... Un arbitro italiano raggiunge Ronaldo in Arabia Saudia: ecco il motivo L’arbitro italiano Giovanni Airoldi è stato criticato per aver annullato il gol di Cyril Desires contro la Juventus mercoledì. Desires aveva messo la palla ...Il Napoli, dopo la sconfitta rimediata contro l'Inter di Inzaghi, ha di fatto smentito una decisione arbitrale con un gesto ufficiale.