Un arbitro italiano raggiunge Ronaldo in Arabia Saudia | ecco il motivo

(Di sabato 7 gennaio 2023) GEDDA (Saudita) - Non solo Cristiano. Per impreziosire il campionato, i dirigenti del paese arabo hanno innalzato la qualità del proprio campionato chiamando a dirigere il miglior ...

Corriere dello Sport

Per impreziosire il campionato, i dirigenti del paese arabo hanno innalzato la qualità del proprio campionato chiamando a dirigere il migliordel mondo. Daniele Orsato negli ultimi giorni è ...Per impreziosire il campionato, i dirigenti del paese arabo hanno innalzato la qualità del proprio campionato chiamando a dirigere il migliordel mondo. Daniele Orsato negli ultimi giorni è ... Un arbitro italiano raggiunge Ronaldo in Arabia Saudita: ecco il motivo 53' - GOL DI OWUSU , RADDOPPIA L'INTER! 49' - L'Empoli ha cominciato decisamente meglio dell'Inter questa ripresa: qui flipper impazzito nell'area nerazzurra, ...49' - L'Empoli ha cominciato decisamente meglio dell'Inter questa ripresa: qui flipper impazzito nell'area nerazzurra, sul pallone si avventa Fini che spara altissimo.