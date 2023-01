Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole | Tirso respinge Julia | lui pensa ad Olga!

Tv Sorrisi e Canzoni

Ad oggi, Julia continua a fare coppia fissa con Sergio . Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Un, che ben presto andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano che la bottegaia lascerà l'ex marito, e stavolta definitivamente . Per riprendersi al meglio da questo momento difficile, Julia ...La guardia sarebbe stata uccisa mentre i manifestanti partecipavano a un picchetto in ricordo della morte di unmanifestante. Con loro sono 14 i manifestanti condannati a morte dall'inizio ... “Un altro domani”, le anticipazioni: un divorzio scombussola la vita di Julia È stato respinto il ricorso della Lazio contro la chiusura della Curva nord per la gara di domani contro l’Empoli. Il provvedimento era stato preso per i cori razzisti nei confronti di Umtiti e di Ban ...Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Julia cerca un avvicinamento con Tirso, il quale, tuttavia, è preso da Olga... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della soap ...