Umana Reyer Venezia – Tezenis Verona domenica alle 16 su Eleven ed Eurosport 2 | 13ª sfida tra le due squadre

Leggi su seriea24

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’, sconfitta nel derby a Treviso, affronta in un altro scontro veneto la, che viene dal successo interno contro Trieste. Dove vederla:8 gennaio 2023 ore 16.00,Sports ed2 Arbitri: Lorenzo Baldini, Denny Borgioni, Antonio Bartolomeo I PRECEDENTI Sono 12 i precedenti già giocati tra le due società tra le stagioni 1983/84 e la 1995/96 tra Serie A2 e A1. La Scaligera è avanti sia nel conto delle vittorie (8-3) che nei confronti diretti giocati a(3-2). GLINATORI Walter De Raffaele e Alessandro Ramagli si sono affrontati in 8 partite in campionato, 6 delle quali conquistate dall’attuale coach di. GLI ...