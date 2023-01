Ultime Notizie – Ucraina-Russia | tregua vacilla | notizie di raid su Kherson e Donbass

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sembrare il cessate il fuoco inproclamato dal presidente russo, Vladimir Putin, in occasione del Natale ortodosso. Secondo il vice capo dell’ufficio presidenziale di Kiev, Kyrylo Tymoshenko, alcuni missili hanno bersagliato una caserma dei pompieri a, nel sud del Paese. Testimoni, inoltre, riferiscono di colpi d’artiglieria sparati dalle posizioni dei filo-russi nel Donetsk, mentre il governatore ucraino di Luhansk, Serhiy Haidai, ha sostenuto che sono stati lanciati 14 missili dall’entrata in vigore del cessate il fuoco. CONFERENZA INTERNAZIONALE SU CRIMINI DI GUERRA – Ministri della Giustizia da tutto il mondo parteciperanno a Londra a una conferenza internazionale sui presunti crimini di guerra commessi in. Lo riportano i media britannici, precisando che l’evento si terrà a ...