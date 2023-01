Ultime Notizie – Ucraina | 007 Kiev | “Russia si prepara a mobilitare altri 500mila coscritti”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Lasi starebbendo a ordinare la mobilitazione dia gennaio dopo i 300mila chiamati ad arruolarsi lo scorso ottobre. Lo ha annunciato Vadym Skibitsky, vice capo dell’intelligence militare, citato dal Guardian. Secondo l’ufficiale, i nuoviservirebbero a lanciare nuovi attacchi che laha intenzione di sferrare in primavera e in estate nell’est e nel sud dell’. Un segnale, secondo, che i russi non hanno alcuna intenzione di fermare la guerra. Mosca, dal canto suo, finora ha sempre negato dire una nuova ondata di mobilitazione. Vladimir Putin ha dichiarato a dicembre che “non ha senso parlarne” e valutare il richiamo di ...

Corriere della Sera

Oltre 52 milioni di cinesi in viaggio e più di 26 miliardi di yuan di fatturato: sono gli ultimi dati sul turismo domestico in Cina durante lefestività di Capodanno: "Si tratta del risultato della tempestiva ottimizzazione e adeguamento delle misure di prevenzione e controllo dell'epidemia da parte del governo cinese", afferma l'...Altre due condanne a morte in . Due uomini, Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini , sono stati giustiziati tramite impiccagione per l'omicidio di un paramilitare Basij, Ruhollah Ajamian, ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Putin celebra da solo il Natale ortodosso al Cremlino Intervenuto ai microfoni della Serie A, per un video postato sul canale YouTube della Lega, l'ex capitano e bandiera della Lazio Alessandro Nesta ha parlato di tutte le sensazioni che gli ...I nuovi militari servirebbero a lanciare nuovi attacchi che la Russia ha intenzione di sferrare in primavera e in estate nell’est e nel sud. I ministri della Giustizia di molti Paesi si riuniranno a m ...