Ultime Notizie – Tricolore | Mattarella | “Simbolo di unità e indivisibilità del Paese”

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Si celebra oggi il 226° anniversario della ‘Giornata Nazionale della Bandiera’,della nostra Patria. Era il 7 gennaio 1797 quando i rappresentanti di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, proclamando la Costituzione della Repubblica Cispadana, innalzarono il primorosso bianco e verde a bande orizzontali, bandiera della loro. Sotto questi colori, con questi sentimenti, i nostri avi, nei decenni successivi, si batterono per realizzare l’d’Italia. Sotto questa bandiera si compirono le gesta del Risorgimento”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio. “Ilaccompagnò la Guerra di Liberazione e, scelto dai Costituenti come vessillo della Repubblica, costituisce ildellae ...

