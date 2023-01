Ultime Notizie Roma del 07-01-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 gennaio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in primo piano Sembra vacillare il cessate il fuoco in Ucraina programmato dal presidente russo Vladimir Putin in occasione del natale ortodosso secondo il vice capo dell’ufficio presidenziale di Kiev alcuni missili hanno tagliato una caserma dei pompieri a cartone nel sud del paese e testimoni Inoltre riferiscono di colpi di artiglieria sparati dalle posizioni dei filorussi nel Donetsk mentre più fonti parlano di violazioni della tregua da entrambe le parti la difesa di Mosca assicura tuttavia che l’esercito Russo continui ad a rispettare il cessate-il-fuoco nonostante il fuoco di artiglieria delle Forze Armate ucraine trovare i popolari e posizioni di tutte le truppe proseguiranno ad attuare il regime di del poco fino a ...