Ultime Notizie Roma del 07-01-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura i ministri della Giustizia di molti paesi si riuniranno a Londra a marzo per una conferenza sostegno della corte penale internazionale che Indaga sui presunti crimini di guerra in Ucraina pronuncia del governo britannico l’incontro si legge sul sito del governo di Londra arriva mentre la luce intensifica la sua campagna di terrori contro l’Ucraina colpendo infrastrutture energetiche cruciali e immergendo le persone nel freddo scure gelido dell’inverno nelle aree liberate dell’Ucraina i genitori continuano a raccogliere prove di atrocità e violenze sessuali il vice primo ministro segretario di stato per la giustizia Ha dichiarato che le forze luce dovrebbero sapere che non possono dire impunemente sosterremo ha detto Luca che non te l’ha fatta giustizia in Italia del 7 ...