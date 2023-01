Ultime Notizie Roma del 07-01-2023 ore 17 | 10

(Di sabato 7 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno sembra vacillare il fuoco in Ucraina programmato dal presidente russo Vladimir Putin in occasione del natale ortodosso secondo il vice capo dell’ufficio presidenziale di Kiev alcuni missili hanno bersagliato una caserma dei pompieri a cherson nel sud del paese ed inoltre riferiscono di colpi di artiglieria sparati dalle posizioni dei filorussi nel Donetsk mentre più fronti parlano di violazioni della tregua da entrambe le parti la difesa di Mosca assicura tuttavia che l’esercito Russo continua a rispettare c’è stato il fuoco nonostante il fuoco di artiglieria delle Forze Armate ucraine tua ripopolare posizioni russe le truppe proseguiranno ad attuare il regime di cessate il fuoco fino a mezzanotte secondo l’orario Russo 22 in Italia ferma al Ministero in una nota andiamo in ...

Corriere della Sera

... a Sud asciutto, ma con cielo nuvoloso; Domenica 8 : a Nord piogge diffuse con neve sulle Alpi al Centro qualche pioggia sui settori tirrenici, a Sud piovaschi in Campania; Lunedì 9: a Nord..., il dolore per la morte di . 'Non sono stato benissimo perché è una grande perdita per me, per la sua famiglia prima di tutto, e per tutto il calcio italiano. È un momento abbastanza difficile ma ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Putin celebra da solo il Natale ortodosso al Cremlino La passione per i cani, diffusasi tantissimo negli ultimi anni, si è evoluta tantissimo negli ultimi anni, tanto che oggi, ...Anche Acer presente al Ces 2023 dove annuncia due potenti notebook gaming Predator Helios, un paio di monitor gaming e il nuovo router gaming Predator. I portatili vantano un design ...