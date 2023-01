Ultime Notizie Roma del 07-01-2023 ore 16 | 10

(Di sabato 7 gennaio 2023)dailynews radiogiornale sabato 7 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno che mi dici della Giustizia di molti paesi si riuniranno a Londra a marzo per una conferenza sostegno della corte penale internazionale sindaca super tutti i crimini di guerra in Ucraina pronuncia del governo britannico l’incontro si legge sul sito del governo di Londra arriva mentre la luce intensifica la sua campagna di terrori contro l’Ucraina colpendo infrastrutture energetiche cruciali e immergendo le persone nel freddo scuro e gelido dell’inverno nelle aree liberate dell’Ucraina pubblici ministeri continuano a raccogliere prove di atrocità e violenze sessuali il vice primo ministro segretario di stato per la giustizia Ha dichiarato che le forze luce dovrebbero sapere che non possono dire impunemente sosterremo ha detto Luca che non te l’ha fatta giustizia ...

Corriere della Sera

L'Ue è "inorridita" dalledue esecuzioni capitali in Iran. E' quanto si legge in una nota del portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera europea, in cui si sottolinea che "...Mara Venier: il profilo TikTok è fake e lei si infuria Nelleore, gli utenti di TikTok si sono ritrovati a seguire quello che, all'apparenza, appariva come il profilo di Mara Venier . La ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Putin celebra da solo il Natale ortodosso al Cremlino Sembrerebbe essere giunta al capolinea la storia tra il campione del Psg Kylian Mbappè e la modella transgender Ines Rau.Secondo il blogger ...Salta, per ora, il progetto dell’amministrazione di consegnarle gratuitamente agli studenti delle medie. L'obiettivo era incentivare l’uso delle due ruote ...