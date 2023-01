Ultime Notizie Roma del 07-01-2023 ore 14 | 10

(Di sabato 7 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si terranno nei prossimi giorni a Londra i funerali di Gianluca Vialli ex calciatore e dirigente sportivo e capo delegazione della nazionale italiana da cerimonia in forma strettamente privata svolgersi lunedì 9 gennaio via lei si è spento Ieri 6 gennaio aveva 58 anni dal 2017 e combatteva contro un tumore al pancreas tantissimi omaggi che sono arrivati dopo la notizia della sua morte memoria sui campi di calcio verrà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le partite in programma nel weekend con pioggia 226 anni Il Tricolore la bandiera tricolore di Infatti il simbolo della Repubblica cispadana il 7 gennaio 1797 adottato poi da Savoia Che inserirò nel loro stemma al centro della banda Bianca tricolore fu confermato Con l’avvento della Repubblica ...

Corriere della Sera

Christian De Sica festeggia il suo 72esimo compleanno. L'attore ha postato sul proprio profilo Instagram un video in cui, in compagnia di famiglia e amici, spegne una candelina a suon di 'Tanti auguri ...Notte caliente al GF Vip . Dana Saber si è spogliata nel letto di Daniele Dal Moro perchè, come lei stessa ha detto ai Donnalisi, aveva caldo. Così, ha deciso di togliersi il maglione e restare quasi ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Putin celebra da solo il Natale ortodosso al Cremlino Vandali, teppisti, in galera. Il Senato si costituirà parte civile nel processo che si aprirà a maggio contro gli attivisti di Ultima Generazione che hanno gettato vernice lavabile sul portone di Pala ...Una perdita enorme per il mondo del calcio e non solo quella di Gianluca Vialli. Da chi ha sognato di essere lui, a chi dalla sua battaglia contro il tumore ha tratto ispirazione ...