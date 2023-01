Ultime Notizie Roma del 07-01-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco in studio da scomparsa di Gianluca Vialli in apertura ai funerali lunedì a Londra in forma privata il cordoglio per la morte del campione in rispettato e amato dentro e fuori dal campo di calcio in Italia e all’estero in suo onore la FIGC ha disposto minuto di silenzio su tutti i campi nel fine settimana si celebra oggi le 226a anniversario della giornata nazionale della bandiera simbolo della nostra Patria era il 7 gennaio 1797 quando i rappresentanti di Bologna Ferrara Modena e Reggio Emilia proclamando la costituzione della Repubblica cispadana i Nazzaro nel primo tricolore rosso bianco e verde a bande orizzontali bandiera della loro unità sono questi colori con questi sentimenti i nostri avi nei decenni successivi si batterono per realizzare l’Unità d’Italia ...