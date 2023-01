Ultime Notizie – Lotteria Italia 2022-2023 | occhio alla ‘data di scadenza’ | quando e come ritirare i premi

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sei mesi di tempo dpubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è ladiperdella. I vincitori, ricorda Agipronews, hanno dunque 180 giorni per riscuotere ilo, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficiodi Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per iottenuti attraverso un ...

Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera americana alla 15esima votazione. Il repubblicano ha ottenuto i 216 voti necessari a guidare la House alla fine di una serata drammatica, ......PAROLE DI PAPA FRANCESCO - Papa Francesco cita per prima cosa Benedetto XVI e una delle sue... con il fascino delle false.' E ancora, nell'Angelus: 'Il Signore s'incontra così: nell'...Il Superbonus cambia. Nel 2023 quello che era nato come incentivo del 110%, diventa nel nuovo anno al 90% per i soggetti beneficiari. Per i condomini lo sgravio scende al 90% a meno che, come ...che ha fatto il ritmo della gara per gran parte degli ultimi due giri su cinque di 2 km, per poi venire superato nei 500 metri finali dal vincitore e da Birhanu Balew, atleta del Bahrain, arrivato ...