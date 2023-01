Ultime Notizie – Fiorentina-Sassuolo 2-1 | gol di Saponara e González

(Di sabato 7 gennaio 2023) Lasi impone 2-1 al Franchi contro ile torna al successo dopo il pari con il Monza. La squadra di Italiano ha la meglio sui neroverdi solo nel finale su rigore in una gara molto equilibrata e si porta a 23 punti, mentre la formazione di Dionisi rimedia ancora un ko, dopo quello di inizio d’anno con la Sampdoria, e resta ferma a 16 punti. Al 3? arriva la prima conclusione verso la porta da parte del, Laurienté allarga per Berardi che calcia di controbalzo ma la palla termina alta. Un minuto dopo risponde lacon Bonaventura che va via a Rogerio sull’esterno e mette un pallone basso in mezzo ma Consigli anticipa Kouamé ed evita il gol. Ancoraprotagonista al 18?: Frattesi ruba palla a Duncan al limite dell’area della, si ...

Virgilio Notizie

, il dolore per la morte di . 'Non sono stato benissimo perché è una grande perdita per me, per la sua famiglia prima di tutto, e per tutto il calcio italiano. È un momento abbastanza difficile ma ...... Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleRitorno ai classici. Sembra essere questa la linea guida dello shopping nei primi giorni di saldi: tra i capi più ricercati niente di particolarmente fuori dalle righe. Nell'ottica ...SICILIA - Manca poco all'arrivo del maltempo in Sicilia: si potrebbe facilmente dire che questi ultimi giorni rappresentano la quiete prima della ...