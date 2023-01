Ultime Notizie – È morto Earl Boen | lo psicologo Silberman di ‘Terminator’

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’attore statunitense, il caratterista noto soprattutto per aver interpretato locriminale Peternella saga di “Terminator”, ègiovedì 5 gennaio a Honolulu, alle isole Hawaii, all’età di 81 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Ruby Harbin a “The Hollywood Reporter”, precisando che nel novembre a suo padre era stato diagnosticato un cancro ai polmoni al quarto stadio e che è “serenamente nel sonno”. Nato l’8 agosto 1941 a New York,ha accumulato decine di crediti nel corso della sua carriera, per un totale di 291 apparizioni tra cinematografiche e televisive. Nel 1984 ha ottenuto il suo ruolo più importante, quello del dottornella saga fantascientifica “Terminator” del ...

Prezzi alle stelle per benzina e diesel , dopo i rialzi di una settimana fa quando è scaduto il taglio delle accise deciso dal precedente governo Draghi . Secondo quanto denuncia il Codacons , in ...... le forze russe hanno ucciso due civili , ferendone altre sette con i raid condotti nelle24 ... in , ledel 7 gennaio 2023. Il conflitto non si ferma, nonostante il cessate il fuoco ...Ehi guarda laggiù! Sisi, c'è una scimmia a tre teste... Dal 2008 PlayStationBit, prima come blog, poi come sito, si prende cura di tutti i fan PlayStation con news, anteprime, recensioni, guide, ...Volkswagen ha sfruttato il Consumer Electronics Show (CES) 2023 di Las Vegas per presentare in anteprima la Volkswagen ID.7. Sarà la nuova berlina 100% elettrica del marchio di Wolfsburg e può essere ...