Ultime Notizie – Deschamps rinnova | sarà ct della Francia fino al 2026

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il tecnico transalpino Didierresterà ctper altri quattro anni. La Federcalcio francese ha ufficializzato il rinnovo con il commissario tecnico campione del mondo nel 2018 e vice-campione nel 2022,al giugno del. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Christian De Sica festeggia il suo 72esimo compleanno. L'attore ha postato sul proprio profilo Instagram un video in cui, in compagnia di famiglia e amici, spegne una candelina a suon di 'Tanti auguri ...Notte caliente al GF Vip . Dana Saber si è spogliata nel letto di Daniele Dal Moro perchè, come lei stessa ha detto ai Donnalisi, aveva caldo. Così, ha deciso di togliersi il maglione e restare quasi ...Dimenticare il Milan, ma soprattutto le ultime tre sconfitte. Domani allo stadio Arechi la Salernitana sarà chiamata a voltare pagina contro il Torino per tornare così a muovere ...Giunto al termine il Mondiale di Qatar 2022, il campionato di Serie A viaggia veloce ed è giunto alla 17esima giornata, che inizierà oggi 7 gennaio con il primo match di apertura Fiorentina-Sassuolo a ...