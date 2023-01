Ultime Notizie – Ascolti tv | ‘Soliti Ignoti – Lotteria Italia’ stravince la serata

(Di sabato 7 gennaio 2023)ha consegnato a Rai1 la vittoria deglidella primadi ieri grazie a 4.813.000 telespettatori e al 28,7% di share. Al secondo posto ma molto distanziato Canale 5 con ‘Il giorno più bello del mondo’ che ha registrato 1.686.000 telespettatori con il 10,4%, seguito da Rai2 che con il film ‘La Befana vien di notte’ ha ottenuto 756.000 telespettatori e il 4,3% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’, visto da 674.000 telespettatori pari al 4,1% mentre su Retequattro ‘Shall We Dance?’ ha conquistato 670.000 telespettatori con il 4% di share. Su Rai3 ‘I Magnifici 4 della risata’ ha interessato 599.000 telespettatori e il 3,4% e Nove con ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ ha riunito davanti allo schermo ...

Corriere della Sera

ha detto addio al suo più grande amico. è morto a poche settimane da , un altro compagno di vita del ct della Nazionale. 'Dopo pochi giorni dall'addio di Sinisa, ho perso un altro fratello - le parole ...... Francesco Modugno e Paolo Aghemo Campani con un punto nelle4 giornate. +8 sulla terzultima.45 in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna Tutte lesulle trattative del ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Putin celebra da solo il Natale ortodosso al Cremlino 6 gennaio 1985: uno dei giorni più famosi della storia meteorologica del XX secolo Grazie alla concomitante discesa del fronte di irruzione di Aria ...Altre due condanne a morte in Iran. Due uomini, Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, sono stati giustiziati tramite impiccagione per l'omicidio di un paramilitare Basij, ...