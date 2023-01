Ultime Notizie – Alibaba | Jack Ma cede controllo Ant Group

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il miliardario cineseMaildel gigante finanziario Ant. Ad annunciarlo è oggi il gruppo che modificherà la sua struttura azionaria in modo che il suo fondatore non abbia più ildel colosso fintech. “Nessun azionista, solo o con altre parti, avrà ildi Ant”, riferisce. Nel 2020 le autorità di regolamentazione cinesi bloccarono la prevista Ipo del gruppo fintech e da allora hanno tenuto a freno il settore tecnologico in forte espansione. L’Ipo doveva essere la più grande al mondo con 35 miliardi di dollari ed è fallita all’ultimo minuto. Da allora, il multimiliardario 58enne, fondatore di, si è in gran parte ritirato dagli occhi del pubblico: secondo quanto riportato dalla stampa ha vissuto ...

La Russia , sempre più in difficoltà sul fronte ucraino, si appresta a chiedere un contributo straordinario alle proprie aziende per far fronte ai costi della guerra, che gravano da quasi un anno sul ...TEMI:friulifvg pignarul Pignarûl pignarul grant vecchio venerandoIl Friuli si riprende il suo pignarûl, da Tarcento a Lignano in migliaia dopo due anni di stop Perde ...L’ex compagno ha tenuto i contatti con la famiglia in Inghilterra. Il funerale si terrà a Londra lunedì in forma strettamente privata ...Carta d'imbarco pronta, documenti in vista, e un boa constrictor di un metro e 20 nel bagaglio a mano. La scoperta decisamente insolita è stata fatta venerdì dagli addetti ...