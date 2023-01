Ultime da Castel Volturno | Bereszynski già in gruppo

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Allenamento mattutino per il Napoli a, in vista della gara in programma domani contro la Sampdoria, ecco il report ufficiale del club: Seduta di allenamento per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma a Marassi domani alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione ed esercitazione su calci piazzati la squadra ha svolto esercitazione tattica a tutto campo e partita a campo ridotto.in seguito alle visite effettuate dallo staff medico presso la Clinica Pineta Grande ha svolto l’intera seduta con la squadra.