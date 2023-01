Ufo a Viterbo | cosa volava sui cieli di Valle Faul la notte del 27 dicembre?

(Di sabato 7 gennaio 2023) Era da poco trascorsa la mezzaquando un oggetto luminoso color arancione/rosa viene visto sorvolaredal quartiere Cassia Sud/, e sembrava dirigersi verso Palanzana-Bagnaia. A detta del testimone sembrava disegnare un arco ad una altezza stimata tra le 2 e le 3 miglia per un periodo abbastanza lungo, quindi è scomparso per riapparire dopo circa un’ora e poi scomparire di nuovo. Era il 27scorso, e possiamo considerarlo l’ultimo avvistamento dell’anno appena trascorso. Ad analizzare le parole del testimone ci sarebbero alcune considerazioni da fare. Il lungo periodo di tempo in cui il caso si è svolto, potrebbe significare che l’oggetto era o molto lontano o molto lento. La stima in miglia, è unaabbastanza strana nel caso il testimone non fosse ...

Il Faro online

- Avvistato un oggetto volante non identificato sui cieli di. Non era un elicottero militare perché non aveva le luci di segnalazioni ad intermittenza. Erano da poco passata la mezzanotte quando un oggetto molto luminoso, di colore arancione, è stato ...Ha pubblicato sulle riviste "Arion", "Air", "Volga", "Interpoesia", "Zinzi ver", "", "Nuovo ... Macerata, Milano, Parma,. Si occupa di letteratura russa per l'infanzia e poesia cantata. ... Ufo a Viterbo: cosa volava sui cieli di Valle Faul la notte del 27 ... VITERBO - Avvistato un oggetto volante non identificato sui cieli di Viterbo. Non era un elicottero militare perché non aveva le luci di segnalazioni ad interm ...