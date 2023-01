UFFICIALE – Lascia il Napoli e resta in Sere A | arriva il comunicato

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo la firma di Bartosz Bereszynski nella mattinata di oggi, l’affare si è definito con il passaggio di Alessandro Zanoli alla Sampdoria, prossima avversaria delnella sfida in programma domenica. Il club azzurro hal’ufficialità del passaggio di Zanoli in blucerchiato sul sito. Zanoli Sampdoria:delDi seguito ildelper annunciare il trasferimento dell’ormai ex 59 azzurro in Liguria, sponda Sampdoria: “La SSCcomunica di aver cedut alla UC Sampdoria, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023, le pzioni sportive di Alessandro Zanoli“. CalciomercatoZanoli (Getty Images) Il calciatore classe 2000 farà ritorno al ...

Sportitalia

Alessandro Zaniolo è un nuovo giocatore della Sampdoria, che ne ha comunicato l'acquisto- FOTO Alessandro Zanoli è un nuovo calciatore della Sampdoria. L'esterno classe 2000il Napoli e si trasferisce in blucerchiato in prestito secco fino al 30 giugno 2023. Ecco il ...Dopo il passaggio in azzurro del doriano Bereszynski, arriva l'ufficialità del passaggio alla Sampdoria dell'esterno destro del Napoli Zanoli. Ad annunciare il passaggio di Zanoli dal Napoli a titolo ... UFFICIALE Leeds, Klich lascia il club: futuro in MLS Dopo l'acquisto di Bereszynski, il Napoli ha provveduto ad effettuare un'altra operazione di mercato. Arrivata l'ufficialità.Era ormai troppo poco, e decisamente sgradito in questa misura, lo spazio per Achille Polonara all’Anadolu Efes. Il lungo di Ancona è stato rilasciato ufficialmente dal club turco, che lo rimpiazza co ...