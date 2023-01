UFFICIALE – Il Napoli piazza il primo colpo di mercato | l’annuncio di De Laurentiis

(Di sabato 7 gennaio 2023) La prima cartuccia a segno. Nel silenzio generale, a fare trambusto in ottica calciosembra averci pensato il, che non vuole assolutamente restare a guardare, e che sta investendo nella profondità nella rosa per l’assalto ai grandi obiettivi stagionali. La squadra allenata da Spalletti si troverà presto ad accogliere un nuovo giocatore: arriva in prestito, più precisamente dalla Sampdoria, ed è pronto a diventare un possibile valore aggiunto per il reparto difensivo partenopeo. Bartosz Bereszynski è un nuovo giocatore del. Bartosz Bereszynski calcio, arriva Bereszynski Ad annunciarlo è stato proprio il presidente del, Aurelio De, attraverso il suo canale Twitter, con un caloroso “Benvenuto Bartosz”. ...

CalcioNapoli24

Ilha annunciato, con un comunicato sul proprio sito, l'acquisto a titolo definitivo di Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria. Questa la nota: "La SSCcomunica di aver acquisito ...In questa maniera Zanoli potrà avere più minutaggio per maturare esperienza, ildispone di un sostituto più collaudato del capitano Giovanni Di Lorenzo e la Sampdoria colma subito l'... UFFICIALE - Il Napoli cede Eugenio D'Ursi: il fantasista va al Crotone a titolo definitivo “Con la squadra prima di iniziare l’allenamento abbiamo pensato a come partecipare al ricordo di Vialli e Mihajlovic domani allo stadio. Quando è successo di Sinisa non c’è stata conferenza stampa, ...Ora è ufficiale: Bartosz Bereszynski è un nuovo giocatore del Napoli. L'esterno polacco sbarca in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, come comunicato dai partenopei in una not ...