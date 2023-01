UFFICIALE – Bereszynski approda al Napoli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Era ormai nell’aria da giorni, Bartoszè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il difensore classe ’92 saluta così la Sampdoria e si trasferisce in Campania, andando ad ampliare una rosa già abbastanza lunga. Un buon colpo, dato che la società partenopea si assicura le prestazioni di un calciatore affidabile ed esperto, in grado di coprire più ruoli.: arriva, giocatore d’esperienza Nato a Poznan il 12 Luglio 1992, Bartoszha ricoperto un ruolo fondamentale per la Sampdoria. Dopo sette stagioni il polacco lascia Genova per cominciare una nuova avventura. Da Gennaio 2017 a Gennaio 2023, dando sempre il suo contributo, vantando 186 gare e una rete.dunque il passaggio al, che si assicura le prestazioni ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Napoli, ufficiale Bereszynski: Spalletti ha il vice Di Lorenzo - Sportmediaset Il Napoli ha il suo nuovo terzino destro. È infatti ufficiale l'arrivo di Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria. Il difensore polacco che è approdato alla corte di Luciano Spalletti in prestito con ...«Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventate tutte realtà e per questo Genova e la Samp rimarranno sempre nel mio cuore». Bartosz ...