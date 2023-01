Udinese | Sottil | 'Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi Ecco quando torna Deulofeu'

Allenatore:6. Arbitro: Marchetti di Ostia 6. Note: Ammoniti: Locatelli, Success, Bijol, ... La Juventus vince ancora di misura nelle battute finali di gara, beffando l'nel secondo ...Un gol cercato, sofferto, in capo a un match duro, durissimo contro l'dei marcantoni. Ma ...a specchio, con Beto e Success davanti. Risultato Botte e muri invalicabili. La risposta del ...L'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara con la Juventus. Queste le parole riportate da TuttoMercatoWeb: ...Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Juventus. TuttoJuve.com seguirà l'evento in diretta: Cosa manca per rivedere l'Udinese di ...